إيلون ماسك يبلغ "تويتر" بإلغاء صفقة شراء الشركة

كشفت شبكة CNBC عن قرار الملياردير إيلون ماسك إلغاء صفقته لشراء "تويتر"، وفقا لرسالة أرسلها محام نيابة عنه إلى كبير المسؤولين القانونيين في الشركة يوم الجمعة.

وفي الرسالة، التي تم الكشف عنها في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات، قال المحامي مايك رينغلر إن "شركة تويتر لم تمتثل لالتزاماتها التعاقدية".

وقال رينغلر أن تويتر لم يزود ماسك بالمعلومات التجارية ذات الصلة التي طلبها، رغم أن العقد يتطلب ذلك.

وقال ماسك سابقا إنه يريد تقييم مزاعم تويتر بأن حوالي 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم هم من حسابات البريد العشوائي.

وقال رينغلر أن "تويتر فشل أو رفض تقديم هذه المعلومات.. تجاهل تويتر أحيانا طلبات السيد ماسك، وأحيانا رفضها لأسباب تبدو غير مبررة، وفي بعض الأحيان ادعى الامتثال، بينما أعطى السيد ماسك معلومات غير كاملة أو غير صالحة للاستعمال".

ولم ترد عن موقع تويتر أي ردود فعل أو تعليقات.

المصدر: CNBC