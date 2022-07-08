واشنطن بوست: صفقة شراء إيلون ماسك لـ"تويتر" في خطر

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها بأن الصفقة المحتملة لشراء مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك لشركة "تويتر" باتت في خطر.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن فريق ماسك توقف عن المشاركة في بعض المناقشات بشأن تمويل الصفقة التي يقدر حجمها بـ 44 مليار دولار، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بدأ يشكك في بيانات "تويتر" حول عدد الحسابات المزيفة.

وحسب المصادر، فإن مساعدي ماسك يعتقدون أن إدارة الشركة لا ترغب في الكشف عن الأرقام الحقيقية، ولذلك لا تتوفر لدى ماسك وفريقه معلومات كافية لتقييم فائدة الصفقة من الناحية التجارية.

وقال أحد المصادر إنه قد يكون هناك تغير في موقف فريق ماسك، لكنه لم يوضح ما سيتغير بالضبط.

إضافة إلى ذلك، تراجع سعر أسهم "تويتر" في الفترة الأخيرة، ما قد يؤثر في موقف ماسك بشأن الصفقة أيضا.

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لكن خبراء القانون يشيرون إلى أن التخلي عن الصفقة لن يكون سهلا بالنسبة لإيلون ماسك. وفي حال قرر ذلك، ستبدأ هناك على الأرجح مرافعات قضائية، وحسب الاتفاقات القائمة سيضطر ماسك لدفع مليار دولار في حال فشل الصفقة.

ويشار إلى أن إلغاء الصفقة ممكن حسب الاتفاق الأولي، في حال وقوع "مشاكل كبرى" مع "تويتر" وأعمالها، لكن مشكلة الحسابات الزائفة قد لا تكون كافية لتفعيل هذا الشرط من الاتفاق.

ولم يعلق ممثلو ماسك على تلك المعلومات. أما المتحدث الرسمي باسم "تويتر"، فاكتفى بالتذكير بالبيان الصادر عن الشركة في وقت سابق، حول أنها "تواصل تقديم المعلومات للسيد ماسك لتحقيق العملية وفقا لشروط اتفاق الدمج".

يذكر أن إيلون ماسك تقدم باقتراح شراء شركة "تويتر" في أبريل الماضي. وفي مايو أعلن رجل الأعمال أنه يسعى للحصول على معلومات تؤكد أن نسبة الحسابات الزائفة لا تتعدى الـ 5% من العدد الإجمالي للحسابات.

المصدر: واشنطن بوست