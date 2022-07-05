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وسائل إعلام: تعيين كبير موظفي مكتب جونسون وزيرا للصحة

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وسائل إعلام: تعيين كبير موظفي مكتب جونسون وزيرا للصحة
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخلف وزير الصحة ستيف باركلي
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أفادت قناة "سكاي نيوز" بتعيين ستيف باركلي، كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزيرا للصحة، بعد ساعات من استقالة الوزير السابق ساجد جاويد إثر خلافات مع جونسون.

وقالت القناة: "تم تعيين ستيف باركلي كبير موظفي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزيرا جديدا للصحة".

وكان أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد عن استقالتهما بسبب عدم الثقة بجونسون والخلاف مع أساليب قيادته.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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