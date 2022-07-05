الصين.. إنتاج حقل غاز صخري رئيسي يسجل رقما قياسيا في النصف الأول من العام

سجل إنتاج حقل فولينغ للغاز الصخري في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين رقما قياسيا تجاوز 3.63 مليار متر مكعب من الغاز، في النصف الأول من هذا العام.

وذكرت شركة "سينوبك" المطورة للحقل وأكبر شركة لتكرير النفط في الصين، أن الحقل سجل زيادة 1.9 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة نفسها، تم وضع 46 بئرا جديدة قيد الإنتاج في حقل الغاز، بزيادة 15 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويسعى حقل فولينغ للغاز الصخري جاهدا لزيادة الإنتاج من الآبار منخفضة الكفاءة.

وفي النصف الأول من العام الجاري، تجاوز الإنتاج لأكثر من 650 بئرا قديمة 3.48 مليار متر مكعب، بزيادة 187 مليون متر مكعب عن المتوقع.

والغاز الصخري هو أساسا الميثان، ويعتبر موردا نظيفا وجديدا للطاقة.

وينتج حقل فولينغ للغاز، الذي بدأ تطويره تجاريا في عام 2014، أكثر من 20 مليون متر مكعب من الغاز الصخري يوميا، مما يوفر الطاقة النظيفة لوسط وشرقي الصين.

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية