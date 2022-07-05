مصلحة السجون الروسية تنفي تواجد مقاتلي "آزوف" في سجن "ليفورتوفو" في موسكو

نفت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية معلومات نشرتها عدة وسائل إعلام، حول احتجاز مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية في سجن "ليفورتوفو" في موسكو.

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وجاء في رد رسمي من المصلحة على طلب وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء بهذا الخصوص: "ردا على طلبكم نفيد بأن الأشخاص المذكورين في الطلب ليسوا متواجدين في مركز احتجاز "سيزو-2" (سجن "ليفورتوفو").

ونشر عدد من وسائل الإعلام الروسية، سابقا، معلومات مفادها أن المقاتلين من كتيبة "آزوف" المتطرفة الأوكرانية محتجزون حاليا في مركز احتجاز ليفورتوفو في موسكو.

ورفعت النيابة العامة الروسية سابقا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لروسيا، تطلب فيها الاعتراف بكتيبة آزوف القومية العسكرية الأوكرانية كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها في الأراضي الروسية. ومن المتوقع أن تتم المحاكمة في هذه القضية وراء أبواب مغلقة في 2 أغسطس القادم.

المصدر: نوفوستي