عثرت قوات خاصة تابعة للحرس الوطني الروسي، في منزل الجنرال الأوكراني فياتشيسلاف سافتشينكو في خيرسون، على وثائق تثبت تواصل موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع الأمن الأوكراني.

وخلال تفتيش القصر الفاخر الذي يملكه الرئيس السابق لمديرية جهاز الأمن الأوكراني في خيرسون الجنرال سافتشينكو، تم العثور على وثائق تعود إلى فريق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العامل في أوكرانيا. ومنها يتبين أن ممثلي هذه البعثة الأجنبية تواجدوا في خيرسون، وتمتعوا برعاية سافتشينكو الشخصية. وأكد شهود عيان كذلك على أن موظفي المنظمة كانوا يزورون بشكل دوري، القصر المذكور.

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وعثر عناصر الحرس الوطني كذلك بين هذه الوثائق، على مخططات مرسومة باليد لمواقع انتشار وحدات الجيش الروسي في القرم وفي مقاطعات روستوف وسمولينسك وبلغورود وفورونيج. ويؤكد هذا مرة أخرى قيام البعثة بأنشطة استخباراتية لصالح جهاز الأمن الأوكراني، واستخبارات بعض دول الناتو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية