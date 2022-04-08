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سلطات دونيتسك تعلن اعتقال موظف في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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سلطات دونيتسك تعلن اعتقال موظف في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
AP Evgeniy Maloletka
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن اعتقال موظف في بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للاشتباه بممارسته أنشطة "متناقضة مع تفويض البعثة".

وأكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، أثناء مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة أن الموظف الموقوف من سكان الجمهورية.

وتابعت: "توجد لدى أجهزة إنفاذ القانون في الجمهورية أسئلة (إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) على خلفية اعتقال أحد موظفيها، والتحريات الأولية جارية حاليا، وهناك أرضية معقولة للاشتباه بأن بعض الموظفين من السكان المحليين.. ارتكبوا أعمالا غير قانونية في أراضي الجمهورية، وهي لا تتناقض كما تفهمون مع تقويض البعثة".

ولم تشرح الوزيرة أي تفاصيل إضافية عن هذه المخالفات. 

المصدر: "وكالة أنباء دونيتسك"

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