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الدفاع الروسية تكشف عن تمركز مسلحي الكتائب القومية الأوكرانية في مدرسة وروضة أطفال في كراماتورسك

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الدفاع الروسية تكشف عن تمركز مسلحي الكتائب القومية الأوكرانية في مدرسة وروضة أطفال في كراماتورسك
Sputnik
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تمركز مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية ونشرهم نقاط إطلاق نار ومدفعية في مدرسة وروضة أطفال في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال رئيس المركز الوطني للرقابة الدفاعية لروسيا ميخائيل ميزينتسيف: "في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، في مباني روضة الأطفال رقم 80 "سنيجوك" (بشارع باركوفايا) والمدرسة رقم 35 (شارع ياروسلاف مودري)، يتمركز مقاتلو الكتائب القومية، ونشروا حواجز طرق ونقاط إطلاق نار ومدفعية حول مداخل المؤسسات”.

وفي وقت سابق، أصبح معروفا أن الجيش الأوكراني استخدم أراضي المخابز في سلافيانسك وخاركوف، بالإضافة إلى مصنع ألبان في كراماتورسك لاستيعاب المركبات المدرعة والمدفعية وأنظمة راجمات الصواريخ.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

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