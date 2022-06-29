بوليتيكو: قمة مجموعة السبع فشلت على كل الجبهات

قالت صحيفة "بوليتيكو" أن قمة الدول السبع الأكثر تقدما اقتصاديا في الغرب، والتي اختتمت يوم الثلاثاء في ألمانيا، فشلت على جميع الجبهات.

وكتبت الصحيفة: "بينما كانوا يختتمون المحادثات، بدا أن أقوى قادة العالم يتأرجحون على شفا الفشل على جميع الجبهات. لقد كانوا عاجزين عن وقف الحرب في أوكرانيا أو منع المزيد من الزيادات غير المنضبطة في الأسعار".

وأشار المقال إلى أنه على الرغم من تفاخرهم باتفاق غير عادي وغير مسبوق على الحاجة إلى مكافحة هذه التحديات، فإن القرارات التي أقروها تبدو هزيمة ذاتية ومثيرة للجدل. وأضافت الصحيفة: "على سبيل المثال، يتعلق هذا بمحاولات خفض أسعار النفط والغاز مع تأكيد الرغبة في تحقيق التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

وقالت بوليتيكو: "إن الظروف الصعبة للغاية والخيارات المؤلمة التي تواجه القادة تسلط الضوء على التوتر بين الأهداف الانتخابية قصيرة المدى التي يمليها الناخبون الذين نفد صبرهم والذين يطالبون باستمرار بنتائج فورية، والالتزامات الأخلاقية طويلة الأجل لفعل الشيء الصحيح للأحفاد الذين لم يولدوا بعد".

المصدر: تاس