سخرية لاذعة من قادة مجموعة السبع بكاريكاتور بعد تعليقهم على صورة لبوتين (صورة)

انتشرت في وسائل التواصل صورة كاريكاتورية ساخرة لقادة مجموعة السبع الكبار، وضعتهم محل سخرية بعد تعليقهم على صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يمتطي حصانا.

وسخر مستخدمو تويتر من رغبة قادة دول مجموعة السبع في أن يتم تصويرهم في القمة بشكل يظهرون فيه "أفضل من (صورة) بوتين".

وعبر النشطاء عن رأيهم في تعليقات على منشور صحيفة "الديلي ميل" في شبكات التواصل الاجتماعي، وانتقدوا بشكل لاذع قادة مجموعة السبع.

وعلى عكس الصورة التي ظهر فيها بوتين وهو يمتطي حصانا عاري الصدر، شكك النشطاء في قدرة قادة "السبع" على كشف صدروهم.

فيما تساءل آخرون عما إذا كانت هناك قضايا أكثر أهمية قد تمت مناقشتها في هذه القمة على الإطلاق.

ومن خلال تعليقهم على الصورة الكاريكاتورية رأى آخرون أنه في الوقت الذي بدا فيه بوتين على ظهر حصان فإن الرئيس الأمريكي جون بايدن عجز عن قيادة دراجة هوائية.

كما عبروا عن شكوكهم حول قدرة قادة مجموعة "السبع" على ركوب حصان بدون قميص، وسخروا من رئيس الوزراء البريطاني، مشيرين إلى أن وزنه قد يكسر ظهر الحصان.

وتحدثت وسائل إعلام في وقت سابق أن قادة مجموعة السبع تذكروا الزعيم الروسي على مائدة العشاء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عند التقاط صور له، متسائلا عما إذا كانوا سيحتفظون بستراتهم أو يخلعونها لتبدو الصورة أفضل من صورة الزعيم الروسي.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي