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وزارة التجارة الأمريكية: صادرات أشباه الموصلات إلى روسيا انخفضت بنسبة 90% بعد فرض العقوبات

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وزارة التجارة الأمريكية: صادرات أشباه الموصلات إلى روسيا انخفضت بنسبة 90% بعد فرض العقوبات
AP Kevin Wolf
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قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الأربعاء في مؤتمر بواشنطن، إن صادرات أشباه الموصلات العالمية إلى روسيا تراجعت بنسبة 90% تقريبا منذ فرض العقوبات على موسكو.

ووفق ما نقلته الخدمة الصحفية عن ريموندو، "منذ إدخال الضوابط [على موسكو]، تراجعت صادرات أشباه الموصلات العالمية إلى روسيا من جميع المصادر بنسبة 90% تقريبا، مما ترك الشركات الروسية بدون أشباه الموصلات اللازمة لمجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأسلحة مثل الصواريخ والدبابات الموجهة بدقة".

المصدر: تاس

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