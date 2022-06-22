واشنطن تعترف باستخدامها الرسوم الجمركية "سلاحا وأداة عقابية"

أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، أن الولايات المتحدة بعد تعليق العلاقات التجارة الطبيعية مع روسيا، زادت الرسوم على أكثر من 75٪ من الواردات الروسية.

وقالت تاي خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي: "نتيجة لاعتماد الكونغرس وتوقيع الرئيس للقانون المتعلق بالأمر، علقت الولايات المتحدة العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا. وأدى هذا الإجراء وحده إلى زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 75٪ من الواردات الروسية إلى الولايات المتحدة".

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ووفقا لها فإن واشنطن تبحث حاليا مع حلفائها وشركائها إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد الواردات الروسية.

وأضافت: "تواصل إدارتنا العمل مع حلفاء وشركاء آخرين لتحديد كيف يمكننا استخدام هذه الصلاحيات الجديدة لاتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بالواردات من روسيا".

واعترفت بأن الإدارة الأمريكية تستخدم الرسوم الجمركية باعتبارها "سلاحا وأداة عقاب" ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابعت:"الرسوم يمكن استخدامها لعدة أغراض. في حالة روسيا، فهي أداة للعقاب. نحن نستخدمها كنوع من الأسلحة".

المصدر: نوفوستي