الخزانة الأمريكية تقرّ بأن الرغبة في "معاقبة روسيا" لها عواقبها على واشنطن

أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن الرغبة في التضامن مع الحلفاء في "معاقبة روسيا" على أعمالها في أوكرانيا، تترتب عليها عواقب اقتصادية تنعكس على الولايات المتحدة.

وقالت في مقابلة مع قناة ABC: "نحن متفقون مع حلفائنا في الرغبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة روسيا على ما تفعله في أوكرانيا، وهذا له آثار جانبية علينا أيضا".

وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الأزمة في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا من الأسباب الرئيسية للتضخم القياسي في الولايات المتحدة منذ 40 عاما.

المصدر: نوفوستي