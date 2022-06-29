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كيف رد عليه الشارعان العربي والغربي؟.. تصريح جونسون "لو كان بوتين امرأة لما فعلها" يثير ضجة واسعة

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كيف رد عليه الشارعان العربي والغربي؟.. تصريح جونسون
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أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لو كان بوتين امرأة .. لما وقعت الحرب" انتقادات واسعة وسخرية وصفها البعض بالغبية والساذجة.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في حديث لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء الثلاثاء: "لو كان فلاديمير بوتين امرأة ما كان ليغزو أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الحرب هي "مثال جلي على الذكورية السامة"

ليرد عليه الكرملين في تصريح ساخر: "العجوز فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص".

تصريحات جونسون بالأساس أثارت جدلا وانتقادات جمة وسخرية في الأوساط الغربية، إذ اعتبر البعض أنها تصريحات غبية وساذجة، وأنه يجب تعلم القوة بدلا من إطلاق التصريحات، والبعض اعتبر أن جونسون نسي التاريخ وما فعلته كاثرين العظيمة كإحدى أبرز وأهم وأكبر حكام روسيا عبر التاريخ ووسعت إمبراطورتها، والبعض رأى انتهاكا للمرأة والترويج لفكرة أن القيادات النسائية أقل تشددا، والبعض الآخر قال "لو أن بايدن وجونسون كانا نساء لما كانت فرضت عقوبات متهورة وحدث تضخم عالي".

كما أثارت تصريحات جونسون انتقادات واسعة في الأوساط العربية التي اعتبرتها أيضا غبية، كما أشار البعض إلى رد الكرملين على تصريحات جونسون.

المصدر: RT

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