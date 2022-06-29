كيف رد عليه الشارعان العربي والغربي؟.. تصريح جونسون "لو كان بوتين امرأة لما فعلها" يثير ضجة واسعة

أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لو كان بوتين امرأة .. لما وقعت الحرب" انتقادات واسعة وسخرية وصفها البعض بالغبية والساذجة.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في حديث لشبكة التلفزيون الألمانية "زي دي اف" مساء الثلاثاء: "لو كان فلاديمير بوتين امرأة ما كان ليغزو أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الحرب هي "مثال جلي على الذكورية السامة"

ليرد عليه الكرملين في تصريح ساخر: "العجوز فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص".

تصريحات جونسون بالأساس أثارت جدلا وانتقادات جمة وسخرية في الأوساط الغربية، إذ اعتبر البعض أنها تصريحات غبية وساذجة، وأنه يجب تعلم القوة بدلا من إطلاق التصريحات، والبعض اعتبر أن جونسون نسي التاريخ وما فعلته كاثرين العظيمة كإحدى أبرز وأهم وأكبر حكام روسيا عبر التاريخ ووسعت إمبراطورتها، والبعض رأى انتهاكا للمرأة والترويج لفكرة أن القيادات النسائية أقل تشددا، والبعض الآخر قال "لو أن بايدن وجونسون كانا نساء لما كانت فرضت عقوبات متهورة وحدث تضخم عالي".

Catherine the Great's invasions expanded the Russian empire by 200,000 sq.miles.



BBC News: Ukraine war: Johnson says if Putin were a woman he would not have invadedhttps://t.co/BKthrIUibc — Patrick Porter (@PatPorter76) June 29, 2022

“If Putin were a woman, he wouldn't have embarked on this macho war. If you want a perfect example of toxic masculinity, it’s what he is doing in Ukr.”-- Boris Johnson.

One of the greatest expansions of modern Russia took place under Catherine the Great.https://t.co/u3UxPgndH8 — Stanly Johny (@johnstanly) June 29, 2022

Did the bag of custard forget to take his meds? #wtf is he on? #JohnsonTheCorruptPM

BBC News - Ukraine war: Johnson says if Putin were a woman he would not have invadedhttps://t.co/mdD0xUMMi9 — Luli (@mrsbadgerhead) June 29, 2022

Boris has become an inept, lost and completely pointless leader. I weep that there are no conservative candidates capable of leading #BorisJohnson BBC News - Ukraine war: Johnson says if Putin were a woman he would not have invadedhttps://t.co/s1QU1LtmId — VoidoftheLost (@VoidoftheLost) June 29, 2022

Agreed but if #Biden & #BorisJohnson were women there would have been no indiscriminate sanctions and worst inflation. This is the result of there toxic masculinity. https://t.co/SgfUHcM4AV — Mirza Waheed Ahmad (@MirzaWaheedAhmd) June 29, 2022

Give me strength!!!! Please Putin do us a favour get rid of these crackpots leading us to disaster!



Ukraine war: Johnson says if Putin were a woman he would not have invaded - BBC News https://t.co/D6NfAy2sKd — Zagato66 (@Zagato61104672) June 29, 2022

BBC News - Ukraine war: Johnson says if Putin were a woman he would not have invaded. Perhaps. But, B4 we start peddling the idea that female leaders are less hawkish, let's remember it was a female British PM that invaded the Falklands...https://t.co/2KbPkptVx8 — ChangeMaker (@Changedriver1) June 29, 2022

Even if I try it really hard, I just can´t understand this guy. It all sounds more like the Muppet Show rather than a Prime Minister

Ukraine war: Johnson says if Putin were a woman he would not have invaded https://t.co/3a8xNiuou5 — bobbi gonzalez (@bobbiGon97) June 29, 2022

What a pointless idiotic and insensitive comment. #Crass. He isn’t, he has! - Ukraine war: Johnson says if Putin were a woman he would not have invaded https://t.co/Eou1qT0tFB — 𝔸𝕟𝕕𝕪 𝔽𝕣𝕚𝕫𝕫𝕖𝕝𝕝 (@AndrewJFrizzell) June 29, 2022

كما أثارت تصريحات جونسون انتقادات واسعة في الأوساط العربية التي اعتبرتها أيضا غبية، كما أشار البعض إلى رد الكرملين على تصريحات جونسون.

بوريس جونسون :

فلاديمير بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة

الحرب هي "مثال مثالي على الذكورة السامة"https://t.co/qNWnAe78Uapic.twitter.com/zbJ3tFSn2B — 𝓛𝓤𝓐𝓨 (@luay_ll) June 29, 2022

يدعي بوريس جونسون أن بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة



انهبل بورس جونسون 😂😂😂😂 https://t.co/u3ilDiKRwq — 🇸🇦 طارق الحصان Tariq 🇸🇦 (@taqh1) June 28, 2022

بوريس جونسون: "بوتين يعد مثالا جيدا على الذكورية السامة أي النموذج القائم على انعدام المشاعر والقسوة والعدوانية. وأن فرويد كان يحلم بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص"

رد الكرملين عليه بلهجة ساخرة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق عملية خاصة في أوكرانيا لو كان امرأة. pic.twitter.com/dAZmYiGgq3 — عبد العزيز الخميس (@alkhames) June 29, 2022

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: لو كان بوتن امرأة لما غزا أوكرانيا، الذكورية السامة هي السبب في حربنا اليوم، إن الرئيس الروسي يقوم بشن حرب ذكورية مقيتة ووحشية، أدعو فتيات العالم لتعليم أفضل ليصبح المزيد منهن في مناصب سياسية.



تصريح جونسون وُصف بالغريب والمعادي للذكور. pic.twitter.com/kecaMxPGJc — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 29, 2022

"لو كان بوتين امرأة لما فعلها".. الكرملين يسخر من تصريحات جونسون عن الرئيس الروسي — خالد خالد (@khaldkh31254282) June 29, 2022

المصدر: RT