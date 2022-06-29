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"لو كان بوتين امرأة لما فعلها".. الكرملين يسخر من تصريحات جونسون عن الرئيس الروسي

أخبار روسيا

Sputnik
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رد الكرملين بلهجة ساخرة على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق عملية خاصة في أوكرانيا لو كان امرأة.

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ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية  قوله، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لكلمات جونسون: "العجوز فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص".

وكان جونسون قد صرح بأن روسيا ما كان لها أن تشن العملية الخاصة في أوكرانيا لو كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "امرأة.. ومن الواضح أنه ليس كذلك".

كما وصف رئيس الوزراء البريطاني تصرفات بوتين تجاه أوكرانيا بأنها "مثال ممتاز على الفحولة السامة".

وفي وقت سابق، قال جونسون مازحا، في مأدبة عشاء لقادة مجموعة السبع، بعد سؤاله عما إذا كان عليهم الاحتفاظ بستراتهم أو خلعها: "علينا أن نظهر أننا أكثر برودة من بوتين"، مقترحا بذلك إظهار عضلات صدورهم.

والتقطت صور فوتوغرافية شهيرة ظهر فيها، فلاديمير بوتين بصدر عار حتى الخصر وهو على صهوة جواد، خلال رحلة قام بها إلى منطقة توفا في أغسطس 2009، حين كان في منصب رئيس وزراء الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي

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