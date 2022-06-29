الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية بالقرب من كورسك الروسية

قال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية بالقرب من كورسك في روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف ستاروفويت في منشور: "مساء الثلاثاء، حوالي الساعة 22:17، تم إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية شرق كورسك. وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار".

وتقع كورسك على بعد حوالي 150 كم من الحدود الروسية الأوكرانية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تعرضت نقاط التفتيش في المناطق الحدودية في منطقة كورسك مرارا للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، كما أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية عدة طائرات مسيرة أوكرانية.

المصدر: تاس