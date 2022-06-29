صحيفة: جونسون سيدعو دول الناتو إلى زيادة النفقات الدفاعية

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيدعو دول الناتو خلال القمة في مدريد إلى زيادة النفقات الدفاعية على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله، إن "حلف الناتو يحافظ على أمن مواطنينا كل يوم، ولكن خلال السنوات العشر القادمة ستكون المخاطر متزايدة، ومن الضروري أن يبحث الحلفاء عن الموارد لغرض تعزيز الردع وضمان الدفاع في العقد القادم".

وسيشير جونسون في خطابه إلى أن الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي هو الحد الأدنى للنفقات الدفاعية، وليس سقفا، وعلى الحلفاء "مواصلة زيادة النفقات الدفاعية في فترة الأزمة الحالية".

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ولفتت صحيفة "ديلي تلغراف" إلى أن بريطانيا تنفق 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وأن حزب المحافظين كان يعتزم زيادة تلك النفقات بنسبة تزيد على نسبة التضخم بـ 0.5% وفقا لبرنامجه الانتخابي، لكن هذا الأمر سيكون من الصعب الالتزام به إذ أن التضخم سيبلغ 11% هذا العام.

وقالت الصحيفة إن هناك انقساما داخل الحكومة البريطانية بشأن زيادة النفقات الدفاعية، حيث يدعو وزير الدفاع بين والاس ووزيرة الخارجية ليز تراس إلى زيادتها فيما يعتقد جونسون ووزير المالية ريشي سوناك بأن البلاد لن تتحمل تلك النفقات.

المصدر: "ديلي تلغراف"