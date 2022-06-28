بايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في أوروبا.

وشدد بايدن في مؤتمر صحافي من مدريد على "أننا نحتاج لوحدتنا في حلف الناتو لمواجهة روسيا"، مؤكدا أن "الحلفاء متحدون في سياسات الدفاع المشترك".

وأشار إلى أنه "علينا في الناتو تعزيز قوة الردع وقوتنا العسكرية، ونحن نعمل على تنفيذ استراتيجية الدفاع 360 المعنية بتطوير دفاع الحلف"، مبينا أن "هذه الاستراتيجية ستتضمن زيادة عدد القوات الأميركية في أوروبا".

المصدر: وكالات