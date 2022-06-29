واشنطن: قرار تركيا بشأن عضوية السويد وفنلندا "يوفر دفعا قويا" لوحدة الناتو

علقت واشنطن على قرار تركيا بالموافقة على طلب انضمام السويد فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، بالقول إنه "يوفر دفعا قويا" لوحدة "الناتو".

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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية أكد أن بلاده "لم تقدم أي تنازلات لتركيا لضمان إعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف"، في مستهل قمة الناتو في مدريد.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترحيبه باتفاق تركيا والسويد وفنلندا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حاسمة باتجاه دعوة ستوكهولم وهلسنكي إلى الانضمام للحلف.

المصدر: "أ ف ب"