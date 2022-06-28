ستولتنبرغ: قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف الأربعاء

أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن قادة الناتو سيدعون السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "ستغير الوضع الأمني في البلطيق".

وقال ستولتنبرغ في تصريح "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقا يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، فقد وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم تستجيب لمخاوف تركيا بشأن صادرات السلاح ومكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "قادة الحلف سيوجهون دعوة إلى فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف الأربعاء بعدما وقعت تركيا المذكرة التي رفعت بموجبها رفضها ترشح البلدين".

وتابع أن "باب الحلف سيبقى مفتوحا رغم رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توسعه".

المصدر: "أ ف ب" + "سبوتنيك"