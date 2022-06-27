البنتاغون يعترف بالتقدم الذي تحرزه روسيا في دونباس
Legion-Media Ivan Cholakov
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أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة تعترف بالتقدم الذي تحرزه روسيا في دونباس كجزء من العملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس واجتثاث النازية من اوكرانيا.
وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر صحفي "نرى تقدم روسيا في دونباس".
وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الجيش الروسي يحتفظ بميزة في العملية العسكرية الخاصة من حيث القوة وعدد الأسلحة.
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تقدر الخسائر اليومية للجيش الأوكراني بحوالي 100 قتيل وحوالي 100-300 جريح.
المصدر: نوفوستي