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خبير أمريكي: الأسلحة الغربية في أوكرانيا سيدمرها الجيش الروسي أو يغتنمها

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خبير أمريكي: الأسلحة الغربية في أوكرانيا سيدمرها الجيش الروسي أو يغتنمها
Legion-Media APFootage
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أكد الخبير العسكري الأمريكي سكوت ريتر، أن الأسلحة التي تورّدها الدول الغربية لأوكرانيا سيدمرها الجيش الروسي، أو سيستولى عليها.

وقال في حديث لقناة US Tour of Duty على "يوتيوب"، إن "كل ما نرسله إلى أوكرانيا سيتم تدميره أو الاستيلاء عليه".

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وأضاف أن الأموال التي خصصتها الحكومة الأمريكية لدعم أوكرانيا كان من الأجدى إنفاقها على حل المشاكل الداخلية للولايات المتحدة.

واعتبر أن النزاع في أوكرانيا "كان سينتهي لو لم يزود الغرب أوكرانيا بالأسلحة".

المصدر: RT

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