الدفاع الروسية: قضينا على المرتزقة الجورجيين المتورطين بتعذيب وقتل جنود روس في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت تصفية المرتزقة الجورجيين المتورطين في تعذيب وقتل وحشي لجنود روس في مارس الماضي في أوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع، فإن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية أمس الأحد مجموعتي تخريب واستطلاع، تضم 14 أجنبيا، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفاة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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وقالت الوزارة إن "المجموعة الأولى كانت" دولية "وتتألف من مواطنين من دول أوروبية مختلفة. أما المجموعة الثانية فضمت فقط مرتزقة من جورجيا كانوا جزءا مما يسمى بـ"الفيلق الجورجي".

وتم التأكيد أن هذا الفيلق يضم في صفوفه مرتزقة ومجرمين.



ولفتت الوزارة إلى أنه بحوزتها كامل المعلومات والتفاصيل عن كل مرتزق متورط في الإساءة والتعذيب والقتل الوحشي للجنود الروس، "وجدناهم وعاقبناهم".

في منتصف أبريل، سجل نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو رسالة بالفيديو مع نائب رئيس البرلمان الجورجي السابق، جورجي باراميدزه، ذاكرا فيها أن حوالي 400 مرتزق من جورجيا وصلوا إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي