 
مباشر

الدفاع الروسية: قضينا على المرتزقة الجورجيين المتورطين بتعذيب وقتل جنود روس في أوكرانيا

أخبار العالم

الدفاع الروسية: قضينا على المرتزقة الجورجيين المتورطين بتعذيب وقتل جنود روس في أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tb9d

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت تصفية المرتزقة الجورجيين المتورطين في تعذيب وقتل وحشي لجنود روس في مارس الماضي في أوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع، فإن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية أمس الأحد مجموعتي تخريب واستطلاع، تضم 14 أجنبيا، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفاة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

إقرأ المزيد
مسؤول روسي يكشف اسمي قائدين أوكرانيين متورطين في تعذيب جنود روس
مسؤول روسي يكشف اسمي قائدين أوكرانيين متورطين في تعذيب جنود روس

وقالت الوزارة إن "المجموعة الأولى كانت" دولية "وتتألف من مواطنين من دول أوروبية مختلفة. أما المجموعة الثانية فضمت فقط مرتزقة من جورجيا كانوا جزءا مما يسمى بـ"الفيلق الجورجي".

وتم التأكيد أن هذا الفيلق يضم في صفوفه مرتزقة ومجرمين. 

ولفتت الوزارة إلى أنه بحوزتها كامل المعلومات والتفاصيل عن كل مرتزق متورط في الإساءة والتعذيب والقتل الوحشي للجنود الروس، "وجدناهم وعاقبناهم".
في منتصف أبريل، سجل نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو رسالة بالفيديو مع نائب رئيس البرلمان الجورجي السابق، جورجي باراميدزه، ذاكرا فيها أن حوالي 400 مرتزق من جورجيا وصلوا إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا