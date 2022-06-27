ليتوانيا: الوثيقة الجديدة للمفوضية الأوروبية بخصوص كالينينغراد تخلق مشاكل إضافية للبلاد

قالت رئيسة الوزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيتي، إن الوثيقة التي أرسلتها المفوضية الأوروبية والتي تتعلق بتقييد العبور إلى منطقة كالينينغراد، تخلق "مشاكل إضافية" لليتوانيا.

وأضافت: "أرسلت المفوضية الأوروبية وثيقة بشأن تقييد العبور إلى كالينينغراد، والتي في رأيي، تحتوي على الكثير من الغموض وتخلق مشاكل إضافية لبلدنا، وقد لفتنا انتباه المفوضية الأوروبية إلى كل هذه المشاكل. وقدمنا الكثير من الملاحظات إلى المفوضية الأوروبية بخصوص ذلك".

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وفي 18 يونيو، أعلنت ليتوانيا أنها أوقفت نقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية من المناطق الروسية إلى منطقة كالينينغراد. وفي 21 يونيو، شملت القيود أيضا النقل بالشاحنات. الأمر الذي وصفته وزارة الخارجية الروسية والكرملين بالتصرفات غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات الدولية.

بدورهم أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي أن ليتوانيا لم تفرض أي قيود أحادية أو إضافية، ولكنها فقط "تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي