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الخارجية الروسية: ليتوانيا تجاوزت كل الحدود

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الخارجية الروسية: ليتوانيا تجاوزت كل الحدود
Globallookpress Leonid FaerbergTransport Photo Images
مبنى وزارة الخارجية الروسية (صورة أرشيفية)
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حذرت وزارة الخارجية الروسية ليتوانيا من عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد.

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وقالت الخارجية إنه يتعين على ليتوانيا أن تتفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد، وأن تتفهم أن توصيف تصرفات فيلنيوس بهذا الشأن هو العدائية، للحد الذي لم يعد فيه وقت لإجراء أي محادثات. وأشارت الخارجية إلى أن ليتوانيا بذلك تجاوزت كل الحدود، وليست تلك سوى أعمال عدوانية فجة.

وكانت الخارجية الروسية قد استدعت القائمة بأعمال ليتوانيا، وأبلغتها بأن موسكو "تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية، إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينغراد بالكامل"، فيما وصف الكرملين قرار ليتوانيا بـ "غير المسبوق" و"غير القانوني".

المصدر: نوفوستي

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