تحدت مصدر مقرب من شرطة لوغانسك الشعبية أن القوات الروسية وقوات لوغانسك هاجموا قوات كييف في ليسيتشانسك من 5 اتجاهات في وقت واحد وضيقوا الخناق عليهم.

وقال المصدر إن "هناك معارك ضارية داخل مدينة ليسيتشانسك. حيث دخلت قوات الحلفاء المدينة من خمس جهات. وبفضل هجومنا المباغت، تم تضيق الحصار ودحرهم باتجاه وسط المدينة".

وأضاف أنه في هذا الوقت تقوم القوات الأوكرانية بالقضاء على مدربين أجانب، خوفا من أن يكشفوا عن بيانات سرية بعد أسرهم.

المصدر: تاس