قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن القمة التي ستعقد في مدريد يومي 28 و 30 يونيو ستكون تاريخية.

وأضاف ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة بايس إن قمة الناتو في مدريد ستكون تاريخية: "قمة مدريد حاسمة بالنسبة لحلف الناتو. ستكون قمة تاريخية لأسباب عديدة. ستكون تاريخية، أولا، لأن اجتماع 30 من الحلفاء سيعقد في خضم أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .. ثانيا، سيكون تاريخيا لأننا سنتخذ العديد من القرارات المهمة.. سنتفق على أكبر تحول في دفاعنا الجماعي منذ نهاية الحرب الباردة ".

بالإضافة إلى مناقشة الوضع المتأزم في أوكرانيا، تخطط القمة للتطرق إلى موضوع الإرهاب وعدم الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وقال ستولتنبرغ: "سنعزز جهود التعاون مع دول الجنوب ونتفق على حزمة مساعدات جديدة لموريتانيا للمساعدة في محاربة الإرهاب والسيطرة على حدودها وتعزيز دفاعها وأمنها".

وكما صرح ستولتنبرغ في 19 يونيو، سيعلن المشاركون في الاجتماع أن روسيا لم تعد شريكا في التحالف، ولكنها تعد "تهديد للسلام والاستقرار". في الوقت نفسه، وكما هو متوقع، سيعلن قادة الناتو قرارا بشأن نشر قوات جديدة في أوروبا.

ومن المتوقع أيضا أن يوافق قادة الناتو في قمة مدريد على حزمة جديدة من المساعدات الشاملة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي