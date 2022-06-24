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سقوط ضحايا في حادث انفجار للغاز شمال الصين

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سقوط ضحايا في حادث انفجار للغاز شمال الصين
Globallookpress
الصين، أرشيف
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أفادت سلطات مدينة سانخي في شمال الصين بإصابة 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار قوي وقع صباح اليوم الجمعة في المدينة.

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وأضافت أن الانفجار وقع في الساعة 09:18 بالتوقيت المحلي في أحد الشوارع التجارية للمدينة.

وتدل المعلومات الأولية على أن سبب الحادث يعود إلى انفجار اسطوانات للغاز المسال. وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار أسفر عن تحطم النوافذ في عدة عشرات من المباني

ووصل إلى مكان الحادث 112 فردا من خدمة الإنقاذ و20 وحدة من المعدات الخاصة.

هذا وتحقق السلطات المحلية حاليا في ملابسات الحادث.

المصدر: تاس

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