الصين.. إصابة 23 شخصا بانفجار للغاز في بلدة تيانجين

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية عن إصابة 23 شخصا على الأقل بانفجار نجم عن تسرب الغاز بأحد أحياء بلدة تيانجين شمال البلاد، ثلاثة منهم أصيبوا بحروق خطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الانفجار وقع في الصباح الباكر عند تقاطع شارعين في باودي ببلدة تيانجين"، مرجحة أن يكون سبب الانفجار "تسرب غاز".

وأوضحت: "نتيجة الحادث إصابة 23 شخصا بجروح، من بينهم ثلاثة أصيبوا بحروق خطيرة، نقلوا على الفور إلى المستشفى، فيما تلقى باقي الضحايا المساعدة الطبية الموقعية".

ونوهت إلى أن رجال الانقاذ موجودون في الموقع، وأن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لمعرفة سبب الانفجار.

المصدر: "نوفوستي"