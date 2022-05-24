وسائل إعلام: إصابة 6 أشخاص في انفجار بمدينة تشانغتشو الصينية

أعلن التلفزيون المركزي الصيني، أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار قوي وقع مساء الثلاثاء، في أحد شوارع مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو الشرقية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أنه "لم يتم الابلاغ عن سبب الحادث"، وأن "الانفجار ربما وقع في فندق أو مطعم في شارع هوايوان بمنطقة ووجين بالمدينة".

وبحسب تقارير أولية، "أصيب ستة أشخاص على الأقل".

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن "الانفجار وقع في أحد المباني السكنية بارتفاع طابقين ونصف، وأن السبب هو تسرب الغاز، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمبنى المنهار حوالي 100 متر مربع".

وأوضحت: "أحد المباني المكونة من عدة طوابق دمر بالكامل نتيجة الانفجار، كم أدى إلى تحطيم نوافذ العديد من المتاجر القريبة، وأضرار أكبر في بعضها".

ولم يصدر أي تصريح رسمي عن سقوط ضحايا، فيما يقوم رجال الإطفاء والشرطة وعمال الإنقاذ بالعمل في مكان الحادث.

المصدر: "تاس"