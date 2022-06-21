أكد شاهد عيان أن الكتائب النازية التابعة لقوات كييف مارست خطف المدنيين على نقطة تفتيش "محطة لوغانسكايا" على خط التماس في دونباس لأسباب واهية بينها، أشكال وجوههم.

وقال فلاديمير كونونوف، نائب رئيس مكتب المدعي العام في منطقة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية: "كانت هناك حالات تم فيها اعتقال أشخاص عند نقطة تفتيش بين مدينة لوغانسك ومحطة لوغانسكا، اتهموا لاحقا إما المشاركة في جماعات مسلحة غير مشروعة، أو الخيانة، أو قضايا أخرى".

وأشار إلى أن الكتائب النازية احتجزت الأشخاص الذين لم تعجبها وجوههم.

وكان لدى الإدارات الأوكرانية، بما في ذلك مكتب المدعي العام، خطة محددة للاعتقالات.

وأشار إلى أن الذين لم ينفذوا الأوامر ولم يعتقلوا عددا معينا من المدنيين، حرموا من المكافآت.

المصدر: نوفوستي