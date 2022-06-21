كشف قائمة البضائع الممنوع عبورها إلى كالينينغراد

نشرت وزارة التنمية الاقتصادية لمقاطعة كالينينغراد، قائمة بالسلع الخاضعة لحظر العبور بالسكك الحديدية من مناطق روسيا إلى المنطقة عبر أراضي ليتوانيا.

وتشمل القائمة، الأجهزة المنزلية الكهربائية التي تزيد قيمتها عن 750 يورو، بالإضافة إلى الآلات الموسيقية التي تزيد قيمتها عن 1000 يورو للقطعة الواحدة.

وتضم القائمة أيضا مختلف وسائل النقل (باستثناء سيارات الإسعاف) المستخدمة لنقل الأشخاص برا أو جوا أو بحرا بقيمة تزيد عن 50000 يورو"، مصعد الكراسي (بالإنجليزية: Chairlift)‏، وآليات الجر للقطارات المعلقة، والدراجات النارية التي تزيد قيمتها على 5 آلاف يورو لكل منها، بالإضافة إلى إكسسواراتها وقطع غيارها. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة العديد من المواد الفاخرة ، والأعمال الفنية والتحف، ومعدات لعب البلياردو والبولينغ، ومعدات الغولف. وشملت القائمة أيضا الخيول الأصيلة والكافيار والكمأ والسيجار والعطور.

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وتشمل القائمة المعدات الصناعية، والأدوات والآلات الخاصة بالإنتاج، وكذلك مواد البناء. بشكل عام، تكرر قائمة من 66 ورقة نشرتها وزارة الصناعة والتجارة الإقليمية قائمة السلع الخاضعة للعقوبات والتي لا يمكن أن تصديرها من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا.

المصدر: تاس