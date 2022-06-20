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أليخانوف يتوعد ليتوانيا برد صارم على تقييد الترانزيت إلى كالينينغراد

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أليخانوف يتوعد ليتوانيا برد صارم على تقييد الترانزيت إلى كالينينغراد
Globallookpress
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قال محافظ مقاطعة كالينينغراد أنطون أليخانوف، إن التدابير الجوابية على قرار ليتوانيا بفرض قيود على الترانزيت إلى المنطقة واضحة تماما وستكون مؤلمة للغاية.

وأكد المحافظ أن مجمع النقل الليتواني حقق الربح الوفير بفضل الترانزيت إلى كالينينغراد، والآن سيفقد هذه الأموال.

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ويشار إلى أن مؤسسة السكك الحديدية الليتوانية كانت قد أبلغت في وقت سابق، نظيرتها في كالينينغراد، بأنها ستوقف اعتبارا من 18 يونيو الجاري ترانزيت بعض المواد والبضائع الخاضعة للعقوبات الأوروبية.

وفي وقت سابق، صرح أليخانوف بأنه سيتم استخدام العبارات البحرية لنقل البضائع التي شملها القرار الليتواني. وسيستمر نقل المنتجات النفطية إلى منطقة كالينينغراد عبر ليتوانيا ، ولم يتم فرض قيود على نقلها حتى 10 أغسطس.

المصدر: نوفوستي

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