هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا تقيد الوصول إلى موقع "ذا تلغراف" البريطانية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9vf
حظر الوكالة الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات "روس كومنادزور" الوصول إلى موقع صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، لانتهاكها معايير النشر في روسيا ووترويجها معلومات مزيفة.
وجاء في بيان صدر عن هذه الخدمة: "تم تقييد الوصول إلى الموقع المذكور بطلب من النيابة العامة للاتحاد الروسي. وأساس فرض القيود هو نشر معلومات غير مؤكدة حول العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية".
المصدر: نوفوستي