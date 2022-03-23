روسيا تقيد الوصول إلى "غوغل نيوز"

أعلنت موسكو أنها قيدت الوصول إلى خدمة "غوغل نيوز" بسبب توفيرها الوصول إلى أخبار تحتوي على معلومات خاطئة حول سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بيان الوكالة الاتحادية الروسية المختصة بالإشراف على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكومنادزور": "بناء على طلب مكتب المدعي العام الروسي، قامت "روسكومنادزور" بتقييد الوصول إلى "غوغل نيوز" في البلاد. بسبب إتاحة محرك الأخبار الأمريكي الوصول إلى العديد من المنشورات والأخبار التي تحتوي على معلومات خاطئة حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة على الأراضي الأوكرانية".

وأشارت "روسكومنادزور" إلى أن القانون الروسي ينص على المسؤولية الجنائية على نشر معلومات كاذبة حول القوات المسلحة الروسية.

المصدر: "تاس"