زعيمة ميانمار السابقة تحتفل بعيد ميلادها بكعكة في المحكمة

احتفلت زعيمة ميانمار المخلوعة، أونغ سان سو تشي، بعيد ميلادها خلال مثولها أمام المحكمة، حيث تحتجزها الحكومة العسكرية على ذمة حزمة من التهم.

بلغت سو تشي، التي أطاح الجيش بحكومتها المنتخبة في فبراير من العام الماضي، 77 عاما أمس الأحد.

وقال مسؤول قانوني مطلع على إجراءات المحكمة إن سو تشي قطعت كعكة للاحتفال بعيد ميلادها عندما التقت بمحاميها قبل جلسة المحكمة اليوم الاثنين بشأن تهم الفساد، ثم أعطت قطعا لمحاميها والشرطة وموظفي المحكمة.

وقال المسؤول إن محاميها أرسلوا الكعكة في عيد ميلادها عبر الشرطة إلى المكان السري الذي تحتجز فيه، وتم إغلاق جميع محاكمات سو تشي أمام وسائل الإعلام والجمهور ومنع محاموها بموجب أمر حظر نشر من تقديم تفاصيل الإجراءات.

وهي من بين أكثر من 11124 شخصا محتجزين حاليا لمعارضتهم الحكم العسكري، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، التي تحتفظ بسجلات تفصيلية للمدنيين المسجونين أو الذين قتلتهم القوات الحكومية.

قوبل استيلاء الجيش على السلطة بمقاومة واسعة، ويصف بعض خبراء الأمم المتحدة الآن ميانمار بأنها في حالة حرب أهلية.

فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها سو تشي بانتصار ساحق في الانتخابات في عام 2020، وما زالت ينظر إليها على نطاق واسع من قبل شعب ميانمار على أنها الزعيمة الشرعية للبلاد.

تحاكم سو تشي الآن بتهم متعددة، بما في ذلك الفساد، يقول مؤيدوها إن دوافعها سياسية لتشويه سمعتها وإضفاء الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة.

وقد حكم عليها بالفعل بالسجن 11 عاما بعد إدانتها بتهم استيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وانتهاك قيود فيروس كورونا، والتحريض على الفتنة وتهمة الفساد الأولية.

المصدر: AP