أقارب زعيمة ميانمار السابقة يقدمون شكوى أممية بشأن "اختطافها قضائيا"

قدم أقارب زعيمة ميانمار السابقة، أونغ سان سو تشي، شكوى ضد المجلس العسكري في البلاد لدى مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بتهمة "اختطافها قضائيا" منذ انقلاب فبراير 2021.

وقال أقارب، سو تشي (76 عاما)، في بيان: "بمبادرة من ابن وأقرباء أونغ سان سو تشي، قدم المحاميان فرنسوا زيمراي وجيسيكا فينيل المتخصصان في حقوق الإنسان، بلاغا اليوم ضد المجلس العسكري البورمي أمام مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التسعفي".

وذكر محامو الزعيمة المحتجزة منذ مطلع فبراير 2021، أنها ومنذ ذلك التاريخ "محرومة بشكل مستمر وغير شرعي من حريتها من قبل المجلس العسكري في مكان غير معروف".

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وحسب وكالة "فرانس برس" قال الأقارب في الطلب إن "توقيفها يعد من كل النواحي غير شرعي، واعتقالها خال من أي أساس قانوني، كما أن محاكم المجلس العسكري تنتهك أبسط القواعد الأساسية للحق في محاكمة عادلة".

بينما قال المحامون عن اعتقال الزعيمة "هذه نكسة لبورما (ميانمار)، فعبر شخص أونغ سان سو تشي، الشعب البورمي هو الذي كُمت أفواهه وسحقت التطلعات الديموقراطية في هذا البلد".

يذكر أن محكمة تابعة للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار رفضت، مطلع الشهر الجاري، طعنا قدمته رئيسة الحكومة المدنية السابقة ضد الحكم عليها بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد، وهو حكم صدر بحقها في نهاية أبريل خلال محاكمة طويلة نددت بها المجموعة الدولية ووصفتها بأنها مسيسة.

وكان قد حكم عليها في الأشهر الماضية بالسجن ست سنوات.

المصدر: "أ ف ب"