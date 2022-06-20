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كولومبيا تنتخب أول رئيس يساري في تاريخها

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كولومبيا تنتخب أول رئيس يساري في تاريخها
Legion-Media Long Visual Press/Abaca/Sipa USA
المرشح للانتخابات الرئاسية في كولومبيا غوستافو بيترو وعائلته
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أصبح غوستافو بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، حيث حظي بـ50.47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفقا لنتائج فرز 99% من الأصوات.

وقال بيترو: "اليوم هو يوم عيد للشعب.. فلنحتفل بأول انتصار شعبي".

وحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات، حصل المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقر بهزيمته، على 47.27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت.

وقال هيرنانديز: "اليوم اختارت غالبية المواطنين المرشح الآخر.. أنا أقبل النتيجة كما هي.. آمل أن يعرف غوستافو بيترو كيف يقود البلاد وأن يكون مخلصا لخطابه المضاد للفساد".

من جهته، قال الرئيس المنتهية ولايته إيفان دوكي: "اتصلت بغوستافو بيترو لتهنئته بصفته رئيسا منتخبا للشعب الكولومبي"، مضيفا "اتفقنا على الاجتماع في الأيام المقبلة لبدء انتقال سلس ومؤسساتي وشفاف".

المصدر: "أ ف ب"

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