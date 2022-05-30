كولومبيا.. اليساري غوستافو بيترو يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
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فاز اليساري غوستافو بيترو بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا بفارق كبير يوم الأحد.
وسيواجه المرشح المستقل رودولفو هيرنانديث في الجولة الثانية في 19 يونيو وفقا للنتائج الرسمية الأولية التي نشرت مساء اليوم.
وحصل بيترو على 40.33% من الأصوات متقدما على هيرنانديث (28.14%) بحسب النتائج التي نشرها السجل الوطني، الهيئة المكلفة تنظيم عملية الاقتراع، بعد فرز أكثر من 97 % من الأصوات.
وحل المرشح المحافظ فيديريكو غوتيريث الذي يمثل اليمين الكولومبي التقليدي ثالثا بنسبة 23.90%.
المصدر: أ ف ب