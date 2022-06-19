برلمان أوكرانيا يصادق على فسخ اتفاقيات مع روسيا ورابطة الدول المستقلة

قال البرلماني الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، إن برلمان بلاده صادق على فسخ اتفاقية مع روسيا حول التعاون العلمي -التقني.

ووفقا له، وافق البرلمان كذلك على الانسحاب من اتفاقات رابطة الدول المستقلة بشأن دعم وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة، وبشأن التعاون في تطوير واستخدام أنظمة الاتصالات الخلوية المتنقلة.

وأضاف غونتشارينكو: "أيد البرلمان الانسحاب من عدد من الاتفاقات مع روسيا ورابطة الدول المستقلة: بشأن إنهاء الاتفاق بين حكومة أوكرانيا والحكومة الروسية حول التعاون العلمي والتقني وحول التعاون في تطوير واستخدام الهاتف الخلوي أنظمة الاتصالات المتنقلة".

إقرأ المزيد

وأشار غونتشارينكو إلى أن برلمان أوكرانيا، دعم انسحاب البلاد من اتفاقيات رابطة الدول المستقلة بشأن إنشاء احتياطي مشترك بين الحكومات للمنتجات البيولوجية وغيرها من وسائل حماية الحيوان، ودعم وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة.

المصدر: نوفوستي