رئيس الأرجنتين: الطائرة المتحفظ عليها قرب بوينس أيرس لا صلة لها بفيلق القدس

شدد رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز على أن طائرة الشحن المكون طاقمها من إيرانيين وفنزويليين والرابضة قرب بوينس أيرس، متوقفة بسبب صعوبات التزود بالوقود وليس لارتباطها بفيلق القدس.

وقال الرئيس الأرجنتيني في تصريح لمحطة "راديو 10" الإذاعية إن "لا شيء غير نظامي" بالنسبة للطائرة الفنزويلية، موضحا أن مشكلتها الوحيدة هي صعوبة تزوّدها بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا.

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وكان مدير الاستخبارات في باراغواي إستيبان أكينو قد أعلن الجمعة أن أحد الذين تقلهم الطائرة الرابضة منذ الأربعاء في مطار قرب بوينس أيرس على صلة بفيلق القدس.

وقال أكينو في تصريح لوكالة فرانس برس إن الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في فيلق القدس يحملان اسم غلام رضا قاسمي بل هو الشخص نفسه، لكن فرنانديز حمّل معارضيه مسؤولية شيوع هذه السردية وقال إنهم أرادوا إظهار الأمر على غير ما هو عليه مشيرين إلى وجود صلة بالإرهاب.

وتتعارض تصريحات أكينو مع تأكيد وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز الذي ذكر هذا الأسبوع أن طائرة الشحن لا تقل أيا من عناصر فيلق القدس.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء إنه لم يتم التوصل إلى "شيء سوى تشابه في الأسماء".

المصدر: أ ف ب