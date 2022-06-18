ترحيل نائب قائد كتيبة "آزوف" النازية المأسور في ماريوبول إلى روسيا

أعلن مصدر أمني عن ترحيل سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة "آزوف" النازية، وسيرغي فولينسكي قائد لواء مشاة البحرية الأوكرانية الـ36 إلى روسيا لاستجوابهما وقياديين أسرى آخرين.

وقال المصدر: "نقل ضباط القوات الخاصة سفياتوسلاف بالامار وسيرغي فولينسكي من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الأراضي الروسية للتحقيق معهما. كما نُقل ضباط آخرون من مختلف الوحدات الأوكرانية إلى روسيا".

ولم يحدد إلى أي منطقة في روسيا تم ترحيلهما والقادة الذين تم نقلهم أيضا إلى جانب بالامار وفولينسكي.

المصدر: تاس