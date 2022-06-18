وسائل إعلام: رصاصة في معسكر تدريب فرنسي تشعل حريقا مروعا

أشعلت رصاصة خلال تدريبات عسكرية حريقا في معسكر كانجوي في فار جنوب فرنسا صباح السبت، التهم أكثر من 600 هكتار.

وبدأ الحريق بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل، وتم استدعاء رجال الإطفاء بعد بضع دقائق.

وقالت إدارة الإطفاء "83" على "تويتر" إن أربع طائرات من طراز Canadair وطائرة هليكوبتر تمت استدعاءها للتدخل فورا وإخماد ألسنة اللهب.

وتم حشد مائتين وثلاثين من رجال الإطفاء ورجال الإطفاء العسكريين من معسكر Canjuers، مع تعزيز مائة من رجال الإنقاذ من وحدة Brignoles للتدريب والتدخل للأمن المدني (UIISC7).

وصرح الكابتن أوليفييه بيكو ، المسؤول عن الاتصالات في إدارة الإطفاء في فار، بأن وسائل مهمة تم تجنيدها لكن يمكننا فقط رؤية الحريق يتطور".

وأضاف "الحريق اندلع في منطقة ملوثة بالمتفجرات والذخائر غير المنفجرة لذلك من الخطر للغاية التدخل"، مشيرا إلى أنه ومنذ صباح اليوم يسمع صوت التفجيرات تتكرر بكثافة.

وبين المتحدث أن النيران اشتعلت بسبب ريح جنوبية شرقية، موضحا أنهم ليسوا معتادين على هذا النوع من الرياح لأن جميع نماذجهم القتالية تعتمد أساسا على الرياح الغربية ويمكن أن تكون الرياح الجنوبية والشرقية غادرة لأنها تمثل عنصر مفاجئة.

ويؤكد الكابتن بيكو أنه لا يوجد أي مسكن في خطر لأن "مخيم كانجوي عبارة عن صحراء بها نباتات حتى تتمكن الوحدات التنفيذية للجيش من التدرب في ظل ظروف أكثر واقعية.

Var: un incendie toujours en cours au camp militaire de Canjuers pic.twitter.com/1YOGnGE04O — BFMTV (@BFMTV) June 18, 2022

المصدر: وسائل إعلام فرنسية