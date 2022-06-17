بيسكوف: يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التفكير في كيفية الرد على ملايين الجياع

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يجب على الأمريكيين والأوروبيين، الذين ارتكبوا خطأ فرض عقوبات على الأسمدة الروسية، التفكير في كيفية الرد على ملايين الجياع لاحقا.

وأضاف بيسكوف: "من المعروف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالذات، لا يسمحان بتسديد أسعار الأسمدة الروسية، وهما بالذات لا يسمحان بتأمين السفن الناقلة لها".

إقرأ المزيد

ونوه بيسكوف بأن الولايات المتحدة، قامت في البداية بفرض قيود على الأسمدة الروسية، ولكنها وبخلاف رفاقها الأوروبيين، أدركت بسرعة جدية الأمر، وساوت الأسمدة بالمنتجات الأساسية ورفعت القيود عنها.

وتابع ممثل الكرملين: "لكن لا تزال هناك قيود غير مباشرة – مثلا على التأمين، على السفن، وعدم قبول الموانئ دخول السفن الروسية. وكل هذا للأسف، أدى إلى تخفيض ما يقرب من 40٪ من جميع عمليات التسليم. ويجب على هذه الدول بالذات التفكير حول كيفية الرد على الملايين العديدة من الجياع الذين قد يظهرون لاحقا في العالم".

المصدر: نوفوستي