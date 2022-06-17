واشنطن تحض موسكو على أن تعامل بإنسانية أي مقاتل أمريكي يتم أسره في أوكرانيا

حضت الولايات المتحدة أمس الخميس روسيا على أن تعتبر أي "مقاتل متطوع أمريكي" يتم أسره في أوكرانيا أسير حرب وبالتالي ضمان معاملته بطريقة إنسانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين الخميس إن "الروس لديهم التزامات معينة. وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك المتطوعون الذين قد يكونون منحدرين من دول ثالثة ومدمجين في القوات المسلحة - يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفقا لاتفاقات جنيف".

وشدد على ضرورة منح أسرى الحرب المعاملة والحماية المتناسبتين مع هذا الوضع، بما في ذلك المعاملة الإنسانية والضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أيضا أن هناك أمريكيا ثالثا قد فقد أثره في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجنديين الأمريكيين السابقين اللذين يعتقد أن قوات روسية أسرتهما خلال اشتباكات الأسبوع الماضي.

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وقال أعضاء في الكونغرس وعائلتا ألكسندر دريك وأندي هوينه الأربعاء إن هذين الجنديين الأمريكيين السابقين فقدا الاتصال بأقاربهما الأسبوع الماضي خلال قتالهما إلى جانب القوات الأوكرانية قرب الحدود الروسية.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية الخميس إن الولايات المتحدة لم تتقدم بطلب إلى روسيا بعد بشأن احتجاز اثنين من المرتزقة الأمريكيين في ضواحي خاركوف.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حكم القضاء في دونيتسك بالإعدام على بريطانيين اثنين ومغربي تم أسرهم في ماريوبول، بعد إدانتهم بـ"العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

المصدر: أ ف ب