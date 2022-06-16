اندلاع حريق كبير وانفجارات في مصنع بجمهورية لوغانسك الشعبية
أفاد سكان مدينة كراسني لوتش بجمهورية لوغانسك الشعبية ومراسل وكالة "نوفوستي" باندلاع حريق كبير في مصنع الإلكترونيات اللاسلكية بالمدينة، أعقب انفجارا مدويا في المكان.
وذكر مراسل "نوفوستي" أن الدخان الكثيف يرتفع في السماء، وتسمع أصوات انفجارات في المصنع.
وأفاد السكان بأنه في حوالي الساعة 18:00 سمعوا انفجارا ربما من ضربة صاروخية.
وفي 13 يونيو تم إسقاط صاروخ "توشكا-أو" أوكراني بالقرب من كراسني لوتش، وتضرر بسببه حوالي 30 منزلا.
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .