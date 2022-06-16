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اندلاع حريق كبير وانفجارات في مصنع بجمهورية لوغانسك الشعبية

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اندلاع حريق كبير وانفجارات في مصنع بجمهورية لوغانسك الشعبية
Sputnik
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أفاد سكان مدينة كراسني لوتش بجمهورية لوغانسك الشعبية ومراسل وكالة "نوفوستي" باندلاع حريق كبير في مصنع الإلكترونيات اللاسلكية بالمدينة، أعقب انفجارا مدويا في المكان.

وذكر مراسل "نوفوستي" أن الدخان الكثيف يرتفع في السماء، وتسمع أصوات انفجارات في المصنع.

وأفاد السكان بأنه في حوالي الساعة 18:00 سمعوا انفجارا ربما من ضربة صاروخية.

وفي 13 يونيو تم إسقاط صاروخ "توشكا-أو" أوكراني بالقرب من كراسني لوتش، وتضرر بسببه حوالي 30 منزلا.

المصدر: نوفوستي

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