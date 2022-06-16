لوغانسك: مسلحون أوكرانيون فخخوا مصنع "زاريا" في روبيجني بـ50 طنا من المتفجرات
قال فيتالي كيسيليوف مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم، إن مسلحين أوكرانيين زرعوا أكثر من 50 طنا من المتفجرات في مصنع "زاريا" في بلدة روبيجني التابعة للجمهورية.
وذكر كيسيليوف أن قوات لوغانسك عند السيطرة على هذه البلدة، وجهت ضربات صاعقة بالمدفعية، كما تقدمت المشاة بسرعة كبيرة. ووفقا له، أذهل هذا الهجوم الصاعق "الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار".
وقال، "بفضل هذا الهجوم غير المتوقع، لم يتمكن الأوكرنيون من تفجير العبوات الناسفة الضخمة التي زرعوها في المنطقة".
واضاف: "كان هناك 50 طنا من المتفجرات في مكان واحد فقط بالمصنع، كما تم وضع متفجرات تحت الصهاريج والخزانات".
المصدر: وكالات
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .