لوغانسك: مقتل 500 من سكان روبيجني بسبب المعارك والقصف الأوكراني
Sputnik
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قال سيرغي بيلوف عضو إدارة منظمة "لن ننسى، لن نسامح" في لوغانسك، إنه نتيجة للأعمال القتالية والقصف الكثيف من جانب القوات الأوكرانية، قتل 500 مدني على الأقل بمدينة روبيجني.
ووفقا له، تم في أبريل ومايو تسجيل مقتل 350 مدنيا في روبيجني خلال المواجهات ونتيجة للقصف، وجرى دفنهم بشكل رسمي. وهناك كذلك 100-150 شخصا وربما حتى أكثر، تم دفنهم في مقابر في جميع أنحاء المدينة أو تحت الأنقاض وفي بيوتهم المدمرة.
وأضاف بيلوف: "هناك 350 من الوفيات مسجلة في السجلات الرسمية، وتم دفن ما لا يقل عن 100-150 شخصا آخر دون تسجيل رسمي، وبذلك يكون عدد القتلى أكثر من 500".
المصدر: نوفوستي