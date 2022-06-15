مراقب حكومي: واشنطن لم تتعقب مساعداتها المستخدمة بحرب اليمن

قال تحقيق حكومي أمريكي إن وزارتي الدفاع والخارجية أخفقتا بالتحقيق فيما إذا كانت أسلحة أمريكية أو معدات دفاعية أخرى قد استخدمت في هجمات سعودية أو إماراتية وأدت لمقتل مدنيين باليمن.

وفحص مكتب المحاسبة العامة مدى نجاح الحكومة الأمريكية في تتبع أي دور لعبته مساعدة عسكرية أمريكية مكثفة لشركائها الاستراتيجيين الخليجيين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في وفيات المدنيين.

قدمت الولايات المتحدة أكثر من 54 مليار دولار من الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الحرب. وقال التقرير إن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوا محققي مكتب المحاسبة الحكومية أنهم يأخذون في الحسبان الضرر الذي يلحق بالمدنيين وكيفية استخدام المعدات عند تقييم مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية.

وقد تثير نتائج التحقيق الشكوك حول تعهد إدارة بايدن بأنها ستمنع أي مساعدة عسكرية هجومية أمريكية للسعودية بسبب حرب التحالف الذي تقوده السعودية منذ سبع سنوات ضد حركة "أنصار الله" الحوثية.

وأشارت منظمات إخبارية وجماعات حقوقية إلى تكرار مقتل المدنيين بسبب الغارات الجوية التي شنها التحالف. يشمل ذلك غارة 2018 على حافلة مدرسية قتلت 26 طفلا على الأقل، بحسب هيومن رايتس ووتش.

يأتي نشر التقرير في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للقيام برحلة في يوليو إلى المملكة العربية السعودية، في محاولة لاستعادة العلاقات مع المملكة المنتجة للنفط.

المصدر: AP