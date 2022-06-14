"بلومبيرغ": شولتس رفض تأميم "غازبروم جرمانيا" قلقا من إغضاب بوتين

رفض المستشار أولاف شولتس فكرة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تأميم "غازبروم جرمانيا"، لأنه كان قلقا من رد الفعل المحتمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها فإن المستشار كان قلق من أن قرار التأميم قد يثير غضب بوتين ويصعد الخلافات بشأن واردات الغاز الروسي.

وكشفت الوكالة في وقت سابق أن السلطات الألمانية تخطط لتخصيص ما يصل إلى 10 مليارات يورو لإنقاذ شركة "غازبروم جرمانيا" المملوكة سابقا لشركة غازبروم.

المصدر:نوفوستي